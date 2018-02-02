Öztürk Yılmaz ile çalışan o kadın neden CHP’den ayrıldı?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

"Nereden çıktı bu adam?" diyenlerin sayısı hiç az değildi.

Ama daha şaşırtıcı olan, Yılmaz'ın geçmişindeki sırlar ve agresif davranışlarıydı. Bunlar soru işareti yaratıyor ve tepki alıyordu ama en son TSK ile birlikte Suriye'de teröre karşı mücadele yürüten ÖSO'yu "terör örgütü" ilan etmesi, Afrin Harekâtı'nı itibarsızlaştırması tepkilerin çığ gibi büyümesine yol açtı.

AB BAKANLIĞI'NDAN NEDEN KOVULDU?



Ve "Kim bu adam, kime hizmet ediyor?" soruları doğal olarak arttı. Bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şu sert eleştirileri daha da derinleştirdi: "Bu zat, DEAŞ baskınında 'Başkonsolos ben değildim' diyen bir korkak. Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Bakanlığı'ndagörev aldı ve kovuldu. Onu da Volkan Bozkır'a sorun, neden kovulduğunu." O soru TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, eski AB Bakanı Volkan Bozkır'a soruldu. Bozkır, cevabı Yılmaz'ın kendisinin vermesi gerektiğini söyledi: "O zamanki AB Bakanı Egemen Bağış'a Yılmaz için olumlu görüş verdim. Orada bir olay yaşandı ve Yılmaz'ın görevine son verildi.

O BİRKAÇ VAKA NEYDİ?



Bu olayı açıklaması gereken kişi Yılmaz." Sahi o olay neydi ve neden açıkça seslendirilmiyordu? Merak ettik ama cevap alamadık. Yılmaz, AB Bakanlığı'nda kısa süre çalışmış, kadınlarla ilgili birkaç vakaya imza atınca da bizzat bakan Egemen Bağış'ın emriylekovulmuştu. İyi de o birkaç vaka neydi?

Soruyu bakanlık çevresine, siyasilere sordum yine kimse konuşmak istemedi.

O KADIN NEDEN 4 AYDA CHP'DEN AYRILDI?



Süreci Naci Koru ve daha önce yanında çalıştığı Fuat Tanlay anlatır mı bilemem ama benzer bir suskunluk CHP içinde de yaşanıyordu.

Öztürk Yılmaz, CHP'de görev alınca, bir hemşerisinin Brüksel'den Ankara'ya getirdiği iyi eğitim almış kadın bir görevliyle çalışmaya başlamıştı. O görevli onun yanında sadece 4 ay dayanabilmiş ve apar topar CHP'den ayrılmıştı.

CHP'DE KİMSE KONUŞMAK İSTEMİYOR



Bu konuda da kimse konuşmak istemiyordu.

Yılmaz'ın bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. CHP'liler bu soruları yüksek sesle sormaya başlarsa bırakın o koltukta oturmayı Yılmaz'ın kurultay salonuna bile giremeyeceği söyleniyor.

Tabii sadece bu soru işaretleri değil, Yılmaz'ın geçmişi deşildikçe daha neler neler çıkacak? O geçmişin en kirli yanı, FETÖ ile ilişkisiydi. Irak Kürt bölgesindeki FETÖ'cülerle buluşmalarının fotoğrafları medyada yayınlanınca sadece şunu demekle yetindi: "Ben herkesle fotoğrafçektiririm." Acaba o kadar basit miydi?

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