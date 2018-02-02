Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > PYD/PKK kendi yaptığı saldırıyı TSK'ya mal etmek istedi!

/ kendi yaptığı saldırıyı 'ya mal etmek istedi!

Terör örgütü / yandaşları, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kara propagandalarında, örgütün Azez'de 2 hastaneye yaptığı saldırı üzerinden 'yı karalamaya çalıştı

Giriş Tarihi: 2.2.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 12:53
PYD/PKK kendi yaptığı saldırıyı TSK'ya mal etmek istedi!

Terör örgütü /'ya yakın sosyal medya hesapları, PYD/PKK'nın Azez'e yaptığı hastane saldırısı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı.

Sosyal medyada "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan yaralı çocuk fotoğrafının, Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve 18 Aralık 2015 tarihli bir haberde kullanıldığı tespit edildi.

"Afrin'de çocukların öldürüldüğü imasıyla" paylaşılan görselin de Gazzeli çocuklara ait olduğu ve 4 Kasım 2010'da bir haberde kullanıldığı ortaya çıktı.

Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi.

TÜRK BAYRAĞINDAN AA ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFA KADAR UZANAN KARA PROPAGANDA

Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne gelinirken, PYD/PKK'ya yakın hesapların ilk günden itibaren sosyal medyada, TSK'ye yönelik başlattığı kara propagandası da devam ediyor.

Örgütün karalama kampanyasında, terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim, "Afrinli" diye Doğu Gutalı çocukları paylaşmış, Esed rejiminin sivil katliamları Afrin'deymiş gibi gösterilmeye çalışılmış, Malezya'da düşen akrobasi uçağı da "PYD'nin düşürdüğü Türk jeti" iddiasıyla servis edilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen 'nın Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı fotoğrafa 'ın örgütsel flamasını montajlayan örgüt destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Terör örgütü yandaşları, PKK'nın 2007'de Şırnak'ta şehit ettiği korucu ve sivillerin cenaze törenine ait görseli de "Afrin'de çok sayıda Türk askeri öldürüldü" iddiasıyla servis etmişti.

AA'nın kullanılan görsellerin asıllarını ifşa etmesiyle örgüt çıkmaza girmiş, bir tır firmasının internet kataloğundaki görselleri bile yalanlarına alet etmeye kalkmıştı.

Teröristlerin sosyal medya yalanı! Yaptıkları saldırıyı TSK'ya mal etmeye çalıştılar
TSK, Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen silahları paylaştı

.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PYD/PKK kendi yaptığı saldırıyı TSK'ya mal etmek istedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN