Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürl��ğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda internette sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve YPG’yi övücü paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 21:22
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda, son dönemlerde TSK tarafından Afrin Bölgesinde ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nı protesto etmek amacı ile terör propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini öven ve "Zeytin Dalı Harekatı"nı bahane ederek Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı ve devlet büyüklerine karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen toplam 19 şahsa yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bu şahıslardan ise; 1 şahıs gözaltına alındı, 1 şahıs tutuklandı ve diğer 1 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer tespiti yapılan 16 şahsın yakalanmasına yönelik bilgilerinin ise bulundukları diğer illere bildirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda internette sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve YPG'yi övücü paylaşımlar yaparak, terör proğagandaso yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şahıs tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN