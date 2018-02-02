Stratejik belde de temizlendi

Zeytin
Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeyinde bulunan Kurni Dağı'nın ardından bölgenin en büyük beldelerinden Bülbül de dün teröristlerden arındırıldı. Bülbül, ele geçirilen ilk belde merkezi oldu. JETLER VURDU TSK
öncülüğündeki ÖSO
savaşçıları ile teröristler arasında dün de çatışmalar yaşandı. Teröristlerin Bülbül'e kazdığı hendekler ve kurduğu barikatlarla yerleştirdiği patlayıcı tuzakları da Mehmetçiği ve ÖSO savaşçılarını durduramadı. Bülbül'ün alınmasıyla Afrin yolundaki en büyük engellerden biri de kalktı.
TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Bülbül beldesinin kuzeyinde yer alan Ali Kar
köyünü de PYD
/PKK
'lılardan temizledi. Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınırındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat PYD/PKK'dan alınmış oldu. Şenkal köyünde PYD/PKK mensupları, ÖSO'ya ait arazi aracını ABD yapımı TOW füzesiyle vurdu.
İlerleyişini sürdüren TSK ve ÖSO birlikleri, terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan'ın SİHA'larla imha edilen sözde anıtının bulunduğu Darmık Dağı eteklerine ulaştı.
Zeytin Dalı Harekâtı'nın 13. gününde Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 21'i köy, 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
ÖSO'nun kontrolünde bulunan Kastel Cündo
köyünde önceki gün ilginç bir olay yaşandı. Köyün PYD/PKK'nın elinden alındığını bilmeyen 2 terörist, Burseya Dağı'nın eteğinde bulunan Dikme Taş'a çıkıp elini kolunu sallayarak Kastel Cündo'ya geldi. ÖSO mensuplarının yakaladığı 2 teröristin şaşkınlığı yüzlerinden okunuyordu.
Hava harekâtı ile terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi. Genelkurmay'ın açıklamasına göre dün 21 PKK/KCK
/PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu.