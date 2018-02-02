Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Son dakika: Terörist hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist 'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 18:25
Son dakika: Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.

Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı terörist 'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti.


Terörist Mihraç URAL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Terörist Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN