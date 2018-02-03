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4 darbeci asker daha ’ya sığındı

’nün darbe girişimine katılan ve üç darbeci askerin iltica başvurusunu kabul etti

Giriş Tarihi: 3.2.2018
4 darbeci asker daha Almanya’ya sığındı

, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başrol oyuncularından Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı 'a ve üç askere daha iltica hakkı tanıdı. Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü derdest eden cuntacıların arasında yer alan firari darbeci Polat ve beraberindekiler, önce Yunanistan'a, ardından da Almanya'ya kaçmıştı. Almanya'nın bu hainlere iltica hakkı tanımasıyla birlikte, darbecilerin 'ye iade edilmesi de imkânsızlaştı. Alman basını, Polat'ın Türkiye'ye iade edilmesi halinde, Türkiye'de ajanlıktan tutuklu bulunan Deniz Yücel'in Almanya'ya verilmesinin bile gündeme getirildiğini yazdı

FRANKFURT

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4 darbeci asker daha Almanya’ya sığındı
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