4 darbeci asker daha Almanya’ya sığındı

Almanya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başrol oyuncularından Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Kurmay Albay İlhami Polat'a ve üç askere daha iltica hakkı tanıdı. Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü derdest eden cuntacıların arasında yer alan firari darbeci Polat ve beraberindekiler, önce Yunanistan'a, ardından da Almanya'ya kaçmıştı. Almanya'nın bu hainlere iltica hakkı tanımasıyla birlikte, darbecilerin Türkiye'ye iade edilmesi de imkânsızlaştı. Alman basını, Polat'ın Türkiye'ye iade edilmesi halinde, Türkiye'de ajanlıktan tutuklu bulunan Deniz Yücel'in Almanya'ya verilmesinin bile gündeme getirildiğini yazdı

FRANKFURT