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'den Kurultayı kararı

Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı

Giriş Tarihi: 3.2.2018 09:06

HaberTürk'te yer alan habere göre Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek. Ana teması, 'adalet ve cesaret' olarak belirlenen kurultay için 10 binin üzerinde kişiye davet gönderildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.

Kurultay öncesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıklayan isimler. Aday adayları, delegelerin yüzde 10'unun imzasını almaları durumunda aday olabilecekler.

CHP liderinin 7'nci kurultayında ilk gün genel başkan seçimi yapılacak, 2'nci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

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AK Parti'den CHP Kurultayı kararı
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