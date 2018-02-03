Başbakan Yıldırım Tekirdağ'da kahraman Mehmetçiği unutmadı

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İlk büyükşehir kongremizi Tekirdağ'da gerçekleştiriyoruz. Adım adım Anadoluyu gezerek kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Sizin Tekirdağ'da güzel bir sözünüz var, 'menzile giden yol seni menzilden ayırmaz' yol menzilin bir parçasıdır. Biz hedefe giden yolda gece gündüz yürüyoruz.

BAŞBAKAN KAHRAMAN MEHMETÇİĞİ UNUTMADI

A Haber ekranlarında İstikamet neresi sorusuna Kızıl Elma cevabı veren ve Türkiye'nin gündemine oturan kahraman Mehmetçiğin anne ve babası da AK Parti Tekirdağ kongresinde yerini aldı. Başbakan yıldırım Kahraman Mehmetçik Mehmet Kuzu'nun anne ve babasını alkışlattı.

Türkiye'nin gündemine oturan kahraman Mehmetçiğin anne ve babası da AK Parti kongresinde!

MİLLET DÜŞMANLARIYLA YOLA GİTMEK TEKİRDAĞ YAKIŞMAZ

Kendini bilmez milletvekili diyor ki PYD terör örgütü değildir diyor. Siviller hayatını kaybetmiş 40 yıldır milletimizin başına dert olmuş. Aynı soysuzlar PYD, YPG hepsi aynı. Millet düşmanlarıyla yola gitmek Tekirdağ yakışmaz.

Kılıçdaroğlu bugün konuşuyor. Diyor ki Milli Eğitimimiz Milli olacak, Afrin Harekatı Milli olacak. Biz buna karşı mıyız? Lafla millilik olunmaz. Millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur.

Bundan sonra hiçbir vesayet odağı ülkemizi kutlu yürüyüşünden döndüremeyecek.

Zeytin Dalı Harekatı zulme maruz kalan kardeşlerimizin kurtarılma harekatıdır.

Bazılarının AK Parti'ye olan düşmanlığı o kadar artmış ki... Ak olana kara demekten geri durmuyorlar. PKK, PYD hepsi aynı yolun yolcusudur. Bunlar öldürme üzerine programlanmışlardır. Hiçbir kutsalları yoktur. Kendilerini gizlemeye çalışıyorlar ama bunu aziz millet yutmaz.

"Kızılelma" mesajını veren kahraman asker Mehmet Kuzu'nun ailesi A Haber'e konuştu