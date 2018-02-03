“Beyaz Saray’da alarm zilleri çalmalı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, CNN.com
sitesine bir makale
yazdı. Sitede
yayımlanan makalede şu ifadeler
yer aldı: "Birleşmiş Milletler'e
göre bugün, Afrin'deki sivillerin
Afrin'i terk etmesine izin
verilmiyor. Ayrıca bölgeden alınan
haberlere göre YPG
militanları,
yerel Hıristiyan toplumunun
üyelerini kaçırarak zorla
silah altına alıyor. Amerikalı
bürokratlar tarafından güvenilir
bir müttefik olduğu söylenen
YPG'nin, Türkiye'nin meşru
adımlarına karşı sivilleri canlı
kalkan olarak kullanması, Beyaz
Saray'da alarm zilleri çaldırmalı.
Suriye'deki PKK tehdidini göremeyenler
tarihi bir hata yapıyor."