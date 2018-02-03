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’da alarm zilleri çalmalı”

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
“Beyaz Saray’da alarm zilleri çalmalı”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN.com sitesine bir makale yazdı. Sitede yayımlanan makalede şu ifadeler yer aldı: "Birleşmiş Milletler'e göre bugün, Afrin'deki sivillerin Afrin'i terk etmesine izin verilmiyor. Ayrıca bölgeden alınan haberlere göre militanları, yerel Hıristiyan toplumunun üyelerini kaçırarak zorla silah altına alıyor. Amerikalı bürokratlar tarafından güvenilir bir müttefik olduğu söylenen YPG'nin, Türkiye'nin meşru adımlarına karşı sivilleri canlı kalkan olarak kullanması, Beyaz Saray'da alarm zilleri çaldırmalı. Suriye'deki PKK tehdidini göremeyenler tarihi bir hata yapıyor."
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“Beyaz Saray’da alarm zilleri çalmalı”
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