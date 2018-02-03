Kuzey Irak'ın Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sözleşmeli Er Hayrettin Dindar için memleketi Siirt'in Şirvan'a bağlı Ormanbağı köyünde tören düzenlendi.

KÜRTÇE AĞIT YAKILDI

?Köy meydanındaki cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Fatma Dindar ve yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, askerlerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan şehidin güvenlik korucusu olan babası Akif Dindar ise, "Vatan sağ olsun" derken dayısı Cemil Cebe "Allah vatanımıza zeval vermesin. Bir gider, bin geliriz" diye konuştu. Şehidin cenazesi köydeki Şeyh Habip Mezarlığı'na defnedildi.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Hakkâri Çukurca'da PKK'lıların üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan (23), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şehidin babası Yasin Gürhan'a taziyelerini iletti. Vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Gürhan şehitliğe defnedildi.

'ÇOK ŞÜKÜR OĞLUM ŞEHİT'

Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın cenazesi Mersin Anamur'da toprağa verildi. Şehidin babası Beşir Şık asker selamı vererek "İki oğlum daha teröristlerle savaşmak için hazır bekliyor" dedi. Baba Şık, cenazeye katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a "Çok şükür oğlum şehit. Bu şehit kızı" diyerek torununu gösterdi. Şehidin 4 aylık kızı Nevre ise teyzesinin yardımıyla babasının tabutunu okşadı. Şehidin cenazesi Kalınören Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAHİR ÖZÇELİK / DAVUT AĞAH / KAMİL CÖMERTLER