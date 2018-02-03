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'da çevik kuvvet yakınlarında patlama

'nın merkez Yıldırım ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında meydana gelen patlamada bir polis memuru hafif yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 10:51
Bursa'da çevik kuvvet yakınlarında patlama

Alınan bilgiye göre, -Ankara karayolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü civarındaki Hacivat Deresi köprüsü yakınlarında patlama oldu.

Bu sırada güzergahtan yaya olarak geçen Çevik Kuvvette görevli bir polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Emniyet Müdürü Ak patlamanın olduğu bölgeyi inceledi

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Poşet içine konulmuş el yapımı patlayıcı bir düzenek olduğunu değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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Bursa'da çevik kuvvet yakınlarında patlama
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