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Canlarına okuyacağız Başbakan Yıldırım, Afrin Harekâtı ile ilgili “Afrin’den 12 günde 82 roket attılar. Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların roket atmasını mı bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik, her şeylerini başlarına yıktık. Hepsinin canına okuyacağız” dedi