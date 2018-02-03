Canlarına okuyacağız

Başbakan Binali Yıldırım
, Ankara-Niğde arasını 4 saatten 2 saate indirecek otoyolun temel atma törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Operasyonu ve devam eden Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım özetle şunları söyledi: 12 GÜNDE 82 ROKET ATTILAR
İçerde ve dışarıda milletimizin huzuru, ülkemizin aydınlık yarınları için terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak ve def etmek için daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık. Ve şimdi orada huzur var, güvenlik var ve 130 bin Suriyeli oraya döndü yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı, zulüm göç sona erdi.
Aynı şekilde Afrin'de de PKK/ KCK/PYD-YPG, DEAŞ bilumum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını, barınaklarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında. Allah onların yardımcısı olsun. Afrin'e biz niye gittik? Bugün itibarıyla bu hareketin, operasyonun ne kadar haklı, gerekli olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum. Şu ana kadar bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil.
Peki bu durumda biz ne yapacağız? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Sadece ülkemizin, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamış olmayacağız, aynı zamanda Afrin'de yaşayan yarım milyonu bulan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi de bu beladan kurtaracağız.
Bunlara zulüm yapıyorlar, çocuklarını küçük yaşta alıp terörist yapıyorlar. Mallarını, mülklerini ellerinden alıyorlar. Kadınlarına işkence yapıyorlar, taciz ediyorlar insanlıktan nasibini almamış bir güruh. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar durmak yok mücadeleye devam. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak.