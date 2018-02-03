CHP’nin terör örgütü PYD sevgisi bitmiyor

Zeytin Dalı Harekatı'na sözde destek veren CHP
'nin, TSK'nın bölgede birlikte hareket ettiği Özgür Suriye
Ordusu'nu (ÖSO
) 'terör örgütü' olarak göstermeye dönük algı operasyonu devam ederken partideki "PYD
terör örgütü değildir" korosuna İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de katıldı. CHP'nin olağan kurultayı öncesinde İlhan Cihaner'le birlikte partinin sol kanadının temsilcisi olarak öne çıkan Böke, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, "Suriye'de PYD'yi terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna skandal yanıtlar verdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD için açıkça 'terör örgütü' ifadesini kullanamayan Böke "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" dedi. ÖSO TERÖRİST, PYD DEĞİL!
Böke, "ÖSO'yu emperyalizmin şemsiyesi altında ülkesini parçalamak isteyen bir örgüt olarak tanımlıyorsunuz. Aynı şeyi PYD için de söyleyemez miyiz?" sorusu karşısında ise "Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız" demekle yetindi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu İngiltere'de PYD'nin terör örgütü olmadığını söylerken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencilerini kabulünde "Bizim için YPG terör örgütü değil" demişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "terör örgütü" dediği ÖSO ile ilgili Kılıçdaroğlu da "Peygamber ocağı olarak bildiğimiz ve her zaman kahramanlıklarıyla övdüğümüz ordumuzun başarısını ÖSO'ya devretmek istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.