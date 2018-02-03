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Çocukları canlı kalkan yapıyorlar

MUHARREM MANĞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Çocukları canlı kalkan yapıyorlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Antalya'nın Manavgat ilçesinde katıldığı Ticaret Fuarı'nda konuştu. Çavuşoğlu "Türkiye büyüyecek, önümüze çıkan engelleri bir bir aşacağız, zincirleri kıracağız. Engelleri yok edeceğiz. Bize yönelik tehditleri nerede olursa olsun bertaraf edeceğiz. Kim olursa olsun, arkasında kim olursa olsun bize yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu yok ederiz. Dün Süryaniler Kongresi Başkanı'nın açıklamasını gördünüz. Oradaki tüm Hıristiyan çocuklarını alıyorlar, zorla Türk ordusunun karşısına, 'nun karşısına dikiyorlar. Adeta canlı kalkan. Bunlar çocuk" dedi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirerek, "Bazıları 'Bu, işgale dönmesin' diyor. Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz" diye konuştu.
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Çocukları canlı kalkan yapıyorlar
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