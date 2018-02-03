Çocukları canlı kalkan yapıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya
'nın Manavgat ilçesinde katıldığı Ticaret Fuarı'nda konuştu. Çavuşoğlu "Türkiye büyüyecek, önümüze çıkan engelleri bir bir aşacağız, zincirleri kıracağız. Engelleri yok edeceğiz. Bize yönelik tehditleri nerede olursa olsun bertaraf edeceğiz. Kim olursa olsun, arkasında kim olursa olsun bize yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu yok ederiz. Dün Süryaniler Kongresi Başkanı'nın açıklamasını gördünüz. Oradaki tüm Hıristiyan çocuklarını alıyorlar, zorla Türk ordusunun karşısına, ÖSO
'nun karşısına dikiyorlar. Adeta canlı kalkan. Bunlar çocuk" dedi. Çavuşoğlu, Fransa
Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirerek, "Bazıları 'Bu, işgale dönmesin' diyor. Hiç merak etmesinler biz Fransa değiliz" diye konuştu.