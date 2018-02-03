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Erdoğan: Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz

Cumhurbaşkanı 'da kongre öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'te gençlerimiz bizi Afrin'e götür diye seslendiler. Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz. Şair yürüyeceksin millet yürüyecek arkadan diyor." dedi.

Giriş Tarihi: 3.2.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 16:11
Erdoğan: Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mart ve Kasım 2019'da tarih yazacak. Buna hazır mıyız?

'te gençlerimiz bizi Afrin'e götür diye seslendiler. Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz. Şair yürüyeceksin millet yürüyecek arkadan diyor.

Bunlar benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz. Bunlar sadece terörist.

Ey Avrupa Parlamentosu içindeki zavallılar biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek.

Bugün 6. olağan kongresi için Batman'dayız. Bu kongre ile yeni bir hamle içinde olacağız. Bizi beraber yapan Rabia'mız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz"

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Erdoğan: Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz
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