Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Batman Mart ve Kasım 2019'da tarih yazacak. Buna hazır mıyız?

Bitlis'te gençlerimiz bizi Afrin'e götür diye seslendiler. Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz. Şair yürüyeceksin millet yürüyecek arkadan diyor.

Bunlar benim Kürt kardeşimin temsilcisi olamaz. Bunlar sadece terörist.

Ey Avrupa Parlamentosu içindeki zavallılar biz yola çıktık ve terörden o bölgeyi temizleyene kadar bu yolculuğumuz devam edecek.

Bugün AK Parti 6. olağan kongresi için Batman'dayız. Bu kongre ile yeni bir hamle içinde olacağız. Bizi beraber yapan Rabia'mız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başkomutanınız yürüyecek, siz de arkasından geleceksiniz"