Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Batman'da çok daha fazla çalışmamız gerekiyordu. kendimizi daha fazla anlatmalıydık. Burada bir eksiğimiz var. 2019 seçimlerinde hedeflediğimiz tabloyu yakalayacağız. Bugün inşallah 2019 seferimizin Batman'daki ilk adımını atıyoruz.

TEHDİTLE HİÇBİR ZAMAN OY TOPLAMADIK

Biz hiçbir zaman sıkıntıyı milletimizde arayan bir parti olmadık. Hatayı kendimizde aradık. Tehditle, şantajla oy toplamadık.

TERÖRİSTLERİ NEFES ALAMAYACAK HALE GETİRECEĞİZ

O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Çünkü onların nefes alması demek vatandaşımızın nefesinin kesilmesi demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan "O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz"

13-14-15 yaşındaki kızlara bunlar dağlarda silah eğitimi vermiyor mu? Bunların artık önüne geçiyoruz. Anaları ağlatmayacağız.

Gerekirse Afrin'e önce ben gideceğim siz de benimle beraber geleceksiniz.

FİTNE KAZANLARININ KAYNADIĞINI BİLİYORUZ

Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, onun için meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız. Bizim yardım kapımız Allahtır. O bize yeter.

Kapalı kapılar ardında hangi fitne kazanların kaynadığını biliyoruz. Ne terör örgütlerinin nede onlara piyonluk yapan siyasetçi, sanatçı, aydınların bizi hedeflerimizden şaşırtmasına izin vermeyeceğiz.

CHP'NİN AHLAKSIZ TEMSİLCİLERİ...

(ÖSO) Onlar 'Biz Osmanlı'nın, Türk'ün dostuyuz' diyor. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor, maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana, omuz omuza. Kolunda fors olarak ne var? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın malum, artık ne dersen de, onlar var. Bu CHP, işte bu.

Teröristler Hasankeyf barajının yapılmasını istemiyordu. Çünkü onlarını yolunu kesen çok önemli bir projeydi.

BU ÜLKE ESKİ TÜRKİYE'NİN HARAMZADELERİNİN TAPULU MALI DEĞİLDİR

"Bu topraklar, millete silah doğrultan darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandallara, eli kanlı terör örgütlerine, kalemşorluk yapan lümpenlere terk edilemeyecek kadar mübarek yerlerdir. Ülkemiz senelerce milletin kanını emen eski Türkiye'nin haramzadelerinin tapulu malı hiç değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Batman 6. Olağan Kongresi'nde konuştu