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, Macron ile görüştü

, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Zeytin Dalı Harekatı, Soçi Zirvesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Giriş Tarihi: 3.2.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider arasında yapılan görüşmede, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi. , Türkiye'nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı. Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı. İki lider, Suriye'deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
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