Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-5 Şubat'ta Vatikan ve İtalya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar Haziran 1959'da Vatikan'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, 59 yıl aradan sonra Papa Franciscus'un davetlisi olarak Türkiye'den Vatikan'a cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyareti yarın gerçekleştirecek.

Erdoğan, Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek. Vatikan ziyaretinden sonra Roma'ya geçecek olan Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve Başbakan Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

HAREKATI ANLATACAK

Alınan bilgiye göre Erdoğan, gerek Vatikan'da gerekse Roma'da yapacağı görüşmelerde Suriye ekseninde Ortadoğu'da meydana gelen gelişmeleri paylaşacak. Görüşmelerde, Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekâtı'nın önemini de anlatması bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra ABD'nin, "Büyükelçiliğimizi taşıyacağız" açıklamasından sonra gerilen Türkiye-İsrail ilişkileri, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular da ele alınacak.

İŞ BİRLİĞİ KONUŞULACAK

Erdoğan'ın, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Gentiloni'yle yapacağı görüşmede ise Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayii alanlarında ikili iş birliği konuları ele alınacak. Ayrıca, Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan, İtalya'da önde gelen firmaların yöneticilerini de kabul edecek.

24 SAAT KALACAK

Erdoğan'ın ziyareti yaklaşırken Roma'da adeta "kırmızı alarm" verildi. 24 saat Roma'da kalacak olan Erdoğan'ı, yaklaşık 3 bin 500 güvenlik gücü koruyacak. Roma Emniyet Müdürlüğü ve valilikte yapılan güvenlik toplantıları sonucu, terör örgütü PKK yandaşlarının olası eylemlerine karşı Roma merkezi, "Yeşil Bölge" ilan edilerek tüm gösterilere yasaklandı. Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergâhların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği açıklandı. Erdoğan'ın konvoyu için alternatif yollar da güvenlik güçlerince programlandı. 24 saat boyunca bazı anayolların trafiğe kapatılacağı da halka duyuruldu. Roma'ya komşu vilayetlerden güvenlik gücü takviyesi yapıldı. (Milliyet)