Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Eski dosta son görev

Eski dosta son görev

Cumhurbaşkanı , Milli Görüş'ün önemli ismi 'ın cenazesine katıldı

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Eski dosta son görev

Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verdi. Cenaze için Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Eşi Emine Erdoğan ile camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ın oğlu Ömer Albayrak'a başsağlığı dileğinde bulundu. Emine Erdoğan da Albayrak'ın eşi Neriman Albayrak'ın yanına geçerek acısına ortak oldu. Cenaze namazının ardından Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verenler arasında yer aldı. Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olan 68 yaşındaki Bekir Sıtkı Albayrak önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Erdoğan'dan eski mesai arkadaşına son görev

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski dosta son görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN