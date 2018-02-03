Eski dosta son görev

Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verdi. Cenaze için Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Eşi Emine Erdoğan ile camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Sıtkı Albayrak'ın oğlu Ömer Albayrak'a başsağlığı dileğinde bulundu. Emine Erdoğan da Albayrak'ın eşi Neriman Albayrak'ın yanına geçerek acısına ortak oldu. Cenaze namazının ardından Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verenler arasında yer aldı. Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olan 68 yaşındaki Bekir Sıtkı Albayrak önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Erdoğan'dan eski mesai arkadaşına son görev