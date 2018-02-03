Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

'da terör örgütü operasyonu

Operasyonda, 77'si yabancı uyruklu 82 kişi gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 16:05
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 77'si yabancı uyruklu 82 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan, ile 'taki çatışma bölgelerine giden ve kentte eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu çalışma kapsamında, 10 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 77'si yabancı uyruklu 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'PKK'nın DEAŞ'tan hiç farkı yok'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN