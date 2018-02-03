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/ yandaşları 'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı

'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde dün gösteri yapan terör örgütü / yandaşları bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı.

Giriş Tarihi: 3.2.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 11:03
PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı

Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir (42) AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.

PYD/PKK yandaşları Almanya'da Türk vatandaşının aracına saldırdı

ACIMASIZCA VURUYORLAR VE KÜFÜR EDİYORLAR

Demir, "600 civarında / yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

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PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı
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