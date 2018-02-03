Seferberlik ruhu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı
sürerken vatandaşların Mehmetçiğe desteği de sürüyor. ANKARA:
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki, "Dünya Türkiye'nin bu durumdaki konumuna destek vermeli. Terör problemi sadece Türkiye sınırlarını rahatsız etmekle kalmaz, diğer coğrafyaları da etkiler" dedi.
Kürt kökenli gençlerin oluşturduğu "Edi Bese Hareketi" bildiri yayımlayıp, "Bir elin parmakları gibi farklı olsak da teröre, zulme ve emperyalizme karşı kenetlenip, bir yumruk olabildik ve terörün boyun eğdirdiklerinden olmadık, olmayacağız. Terörün ve teröristin insanlığa karşı işlediği her suçta millet olarak karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.
Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Türkiye Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmut Altınsoy, 6 bin 686 üyeleri ile birlikte Afrin'e gitmeye hazır olduklarını söyledi. Altınsoy, "Bir çocuk babasız büyür ama anasız büyüyemez. Bizim tek bir anamız var. O da vatanımız. Vatan anadır, gerisi teferruattır" dedi. ADIYAMAN:
80 yaşındaki Hamdi Öztürk adlı vatandaş Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar'ı ziyaret edip, Afrin'de teröristlere karşı yürütülen operasyona katılmak istediğini söyledi. Hamdi dede, "Vatani görevimi İstanbul'da yaptım. Gün birlik ve beraberlik zamanıdır. Ben askerde topçu taburunda uçaksavarcıydım. Çok iyi nişancı olduğum için de komutanlarımın gözdesiydim. Attığımı hala vurabilirim. O nedenle gönüllü olarak Afrin'e gitmek istiyorum" dedi. GİRESUN:
Şebinkarahisar ilçesinde köylüler, Mehmetçiğe destek yürüyüşü düzenledi. Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Mehmetçiğe bir ton iç fındık gönderilmesi için kampanya başlattı. MUĞLA:
Muğla'nın Ula ilçesindeki Avcılar ve Atıcılığı Sevenler Derneği üyeleri kan bağışı kampanyası düzenledi. Antalya:
Akdeniz Ahıskalı Türkler Birliği Derneği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında 120 ünite kan toplandı. SİİRT:
Hak-İş'e bağlı Öz-İş Sendikası Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutup şehitleri andı. KAYSERİ
Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları Mehmetçik için kan bağışında bulundu. KİLİS
Cuma namazı sonrası cami cemaatine zeytin fidesi dağıtıldı. Pek çok camide mevlit okutuldu. İZMİR
Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören otizmli çocuklar yaptıkları çikolataları satıp gelirini TSK Vakfı'na bağışladı. AMASYA
Özel bir anakolunda eğitim gören öğrenciler Afrin'de TSK'nın kontrolü sağladığı köylerdeki çocuklar için oyuncak gönderdi. Çocukların hazırladığı pankartlar yürek ısıttı. Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI - Levent SÖKMEN- İhsan TUNÇOĞLU - Züleyha BAŞKIRAN - Derviş UĞURLU- Beyza KABASAKAL