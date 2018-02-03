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Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 askerin çatışmada, 1 askerin de saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 17:42
Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı!

Saldırı saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Burseya Dağı eteğindeki Süngütepe Hudut Bölüğüne bağlı İlhami Hardal Piyade Hudut Karakolu'na tanksavar atışı ile saldırı gerçekleştirildi.

Kilis Süngütepe’de Saatli Hudut karakoluna tanksavarlı saldırı

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı!
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