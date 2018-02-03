Terörist Mihraç Ural’a kırmızı bülten

Hatay'da
hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural
'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Hatay 2. ve 3. ağır ceza mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22.5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.