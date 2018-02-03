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Terörist ’a kırmızı bülten

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018
Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist 'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Hatay 2. ve 3. ağır ceza mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22.5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.
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Terörist Mihraç Ural’a kırmızı bülten
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