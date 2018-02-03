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Vergi dairesi bombacısı ’li ölü ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 3.2.2018
Vergi dairesi bombacısı PYD’li ölü ele geçirildi
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda önceki akşam meydana gelen patlamaya bombanın neden olduğu, hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin ölü ele geçirildiği, 10 kişinin de yakalandığı bildirildi.
Patlamanın ardından kamera kayıtlarını inceleyerek teröristlerin peşine düşen polis, saldırıyı gerçekleştiren Ersen Ertogan'ın (27) taksiyle Osmaniye'ye kaçtığını belirledi. Aracı durdurulunca yakalanacağını anlayan Ertogan'ın, cebinden çıkardığı siyanür kapsülünü yutarak intihar ettiği öğrenildi. Suriye'de bölücü terör örgütü /YPG saflarında bomba eğitimi gören teröristin sahte kimlikli olduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında Osmaniye, Adana, Mersin, Şırnak ve Mardin'de de 2'şer kişi gözaltına alındı.
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Vergi dairesi bombacısı PYD’li ölü ele geçirildi
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