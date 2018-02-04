Akil şehitlerinin babaları o tepede

Yer; El Bab, tarih; 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece. Bütün ağırlıklarını atıp sadece savaş mühimmatları ve birkaç lokma yiyecekle Mehmetçikler Akil dağını almak için gece yarısından sonra bölgeye sızmaya başladı. Mayın, tuzak, bubi, EYP'lere rağmen Mehmetçik devam etti. Akil dağında bulunan tahkim hastanesini almak için baskın düzenledi.







Çatışmada DAEŞ'li teröristler öldürülürken sağ kalanlar kaçtı. Hastane bölgesini ele geçirdikten sonra DAEŞ'li teröristler günün ilk ışığıyla havan topu, roket, biksi ellerinde ne varsa Mehmetçiğin üstüne saldırmaya başladı. Öğlene kadar süren saldırılarda 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. Şehitler ve yaralı askerler tahliye edildikten sonra ele geçirilen tepeyi savunmak için askerler çatışmaya devam etti. Ağırlık yapmasın diye yanlarına aldıkları birkaç lokmayı yiyerek, uykusuz ve yorgun çatışmaya devam ediyorlardı. Akil tepesinin dar görüş açısının üstüne kar yağışı başladı. Zorlu hava şartlarıyla birlikte her yer sisle kaplandı.



O sırada pusun arasından bir bombalı araç çıktı ve askerlerin arasına daldı. Üst üste iki patlama meydana geldi. Patlamada 12 asker şehit oldu. İşte o kahraman askerlerden Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş ve Okan Altıparmak'ın ailesi 14 ay sonra patlamanın gerçekleştiği yeri görmeye gitti.





BABALARIN ÖZEL İSTEĞİ

18 Ocak 2018 tarihinde İzmir'de gerçekleşen Devlet Övünç Madalyası töreninde Şehit Furkan Yavaş'ın babası emekli Özel Harekat Polisi Süleyman Yavaş ve şehit Okan Altıparmak'ın babası Yaşar Altıparmak Genelkurmay Başkanlığı'na özel bir talepte bulundu. İki şehit babası oğullarının şehit düştüğü ve isimlerinin verildiği El Bab bölgesine gitmek istedi. 25 Ocak'ta verilen özel izinle El Bab'a gidiş için hazırlıklar yapıldı.





Genelkurmay Başkanlığı yetkilileriyle birlikte 31 Ocak'ta yola çıkıldı. Komutanlarla birlikte El Bab'ın en stratejik noktası Akil Tepesi'ne giden Süleyman Yavaş ve Yaşar Altıparmak oğullarının şehit düştüğü yerde gözyaşlarına hakim olmadı. Süleyman Yavaş, evlatlarının acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ve yaşadıklarını sözlerle tarif edemediğini söyledi. Yavaş, 'Devletimiz bir caddeye Furkan'ımın bir caddeye Okan'ımızın ismini vermiş. Oğullarımızla gurur duyuyoruz" dedi. (Vatan)