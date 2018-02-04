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Binali Yıldırım 'da

Giriş Tarihi: 4.2.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 15:24
Başbakan Binali Yıldırım Hatay'da
Harekat merkezinden bilgi alıyor...

ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI

Binali Yıldırım 'da şehit Ahmet Bayram'ın cenazesine katıldı.

Özel uçak "ANA" ile Hatay Havalimanı'na gelen Başbakan Yıldırım, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Başbakan Yıldırım'ın Hatay ziyareti öncesi ve sırasında havadan ve karadan geniş güvenlik önlemleri alındı.

Hatay programı açıklanmayan Başbakan Yıldırım'ın şehit ailelerini ziyaret ediyor. Başbakan Yıldırım aynı zamanda harekat merkezinden bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım Hatay'da!

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Başbakan Binali Yıldırım Hatay'da
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