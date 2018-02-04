Harekat merkezinden bilgi alıyor...

Başbakan Binali Yıldırım Hatay'da şehit Ahmet Bayram'ın cenazesine katıldı.



Özel uçak "ANA" ile Hatay Havalimanı'na gelen Başbakan Yıldırım, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Başbakan Yıldırım'ın Hatay ziyareti öncesi ve sırasında havadan ve karadan geniş güvenlik önlemleri alındı.



Hatay programı açıklanmayan Başbakan Yıldırım'ın şehit ailelerini ziyaret ediyor. Başbakan Yıldırım aynı zamanda harekat merkezinden bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım Hatay'da!