Son 3 günde 5 roketin düştüğü Kilis
'e bağlı Barış Mahallesi'nde kanser
hastası eşi Hannan Kurt (80) ile birlikte yaşayan Ayşe Kurt'un (70) kendisi de kalp hastası. Geçen hafta PKK/PYD/YPG'li teröristler tarafından Suriye Afrin'den atılan roketlerden birisi de Kurt çiftinin Kanalboyu Caddesi'ndeki üç katlı evlerine isabet etti. "Allah bizi korudu" diyen Ayşe Kurt ve eşinin evleri büyük hasar gördü ve yıkılma noktasına geldi. Kurt çifti de kızları Emine Dadak'ın aynı mahalledeki evine yerleşti. SABAH o eve misafir oldu ve roketli saldırıda ölümden dönen Kurt çifti ile konuştu. 'AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN'
Evine düşen roketin parçasını elinde tutan ve SABAH'a fotoğraf veren Ayşe Kurt'un bölücü terör örgütüne mesajı var: Onlar bombalarına ve roketlerine güvensin. Biz de Mehmetçiğe güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Bizi bu bombalarla korkutamazlar. Bizler buradayız. Sivil insanlara korkakça roketler atıyorlar. Yürekleri yetiyorsa gelsinler bombalarını alsınlar ama gelemezler. Kilis halkı onları bir kaşık suda boğar. Askerimizin ve devletimizin yanındayız. Ayaklarına taş değmesin. Dualarımız onlarla. 'RABBİM OYUNU BOZSUN'
Eşi kanser hastası, kendisi de kalp hastası olan Ayşe Kurt, "İki parça zeytinliğimiz vardı. Yıllar önce sattık. Yemedik, içmedik, paramızı biriktirdik ve ev aldık. Vatan sağ olsun. Biz bu toprakları kolay kazanmadık. Devletimiz ayaktaysa bizim evimiz yıkılmış önemli değil. Evler değil, Mehmetler önemli... Ev gitsin de Mehmetçiğin kılına zarar gelmesin. Evimiz yeniden yapılır. Oğlum yoktur ama her bir Mehmetçik benim oğlumdur. Bizler Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Arap; herhangi bir mezhep farkı olmaksızın birlik, beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Ülkemiz için birlik olmalıyız. Bizler de Kürdüz. Rabbim ülkemizin üzerinde planları olanların oyunlarını bozsun inşallah" diye konuştu.