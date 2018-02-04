CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi

CHP'nin 36.Olağan Kurultayı'nda dağıtılan döner kumanyalarından yiyen partililerin gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. CHP üyeleri kurultayda kumanya çadırı kuran ve partililere ikramlarda bulunan belediyeler arasında Ankara'daki Çankaya Belediyesi'nin de olduğunu iddia etti. Zehirlenen CHP üyeleri başkentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki

112 Acil Servis ambulanslarına taşındı.

112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirttiler. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.

Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.