F-16’lar 15 hedefi vurdu

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren 899 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 899 olmuştur. 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 57 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlerden temizlenen Bülbül'de çekilen görüntüler ise "PKK ile ilgilimiz yok" diyen PYD/YPG'lilerin kirli yüzünü ortaya çıkardı. Resmi bir kurumda çekildiği anlaşılan görüntülerde terörist başının fotoğrafları ve sözde Kürdistan bayrakları ile haritaları ortaya çıktı. Kurumda ayrıca ABD bayrağının PKK'PYD paçavralarıyla yan yana olması dikkat çekti. ÖSO ve TSK tarafından temizlenen Bülbül köyündeki PYD bayrakları da indirildi.



KİLİS VE AFRİN'DE 7 ŞEHİT

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 askerin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 1 askerin Kilis'teki saldırıda, 5 askerin de isabet alan tankta şehit olduğunu bildirdi. Kilis Gülbaba Köyü Süngütepe Hudut Karakolu'na bölücü terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından atılan roketle Uzman Çavuş Ahmet Bayram (27) şehit düştü, 5 asker yaralandı. Bayram'ın acı haberi memleketi Hatay Kırıkhan'daki ailesini yasa boğdu. Afrin'deki çatışmalarda da Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) ile Uzman Onbaşı Fırat Karaca (28) şehit oldu. 2015'te göreve başlayan Yılmaz'ın Bitlis'ten Afrin'deki operasyona katıldığı belirtildi.



HAVA HAREKÂTIYLA MİSİLLEME

Akşam saatlerinde de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir tankın Şeyh Horoz bölgesinde PKK/PYD'li teröristlerin attığı tanksavar roketi ile vurulduğu haberi geldi. TSK'dan yapılan açıklamada saldırıda 5 askerin şehit düştüğü belirtildi. Şehit askerlerin Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, Uzman Çavuş Ufuk Aktağ, Uzman Çavuş Fevzi Gürsu, Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül, Sözleşmeli Er Nurullah Seçen oldukları öğrenildi. Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın acı haberi memleketi Giresun'daki ailesine ulaştı. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in de Konyalı olduğu ve geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Hain saldırının yapıldığı bölgeye düzenlenen hava harekatı ve Fırtına obüsleriyle teröristlere ait mevzilerin imha edildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Halil İbrahim Aygül'ün babasını telefonla arayarak taziyelerini iletti. Öte yandan Hakkari'de iki gün önceki çatışmada yaralanan er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

BUGÜN NELER OLDU