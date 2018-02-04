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davalarının çoğu bu yıl bitmiş olacak

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018
FETÖ davalarının çoğu bu yıl bitmiş olacak

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yargıda iş yükü ve davalarıyla ilgili bilgi verdi. 'de 2016'da 2 milyon 500 bin ceza davası ile 3 milyon 500 bin hukuk davası görüldüğünü belirten Yılmaz, "Yani Türk yargısı her yıl 6 milyona yakın davayla iştigal ediyor. FETÖ davaları da bize ekstra yük olarak geldi. Yaklaşık 180'in üzerinde ek mahkemeler kuruldu. 2018 yargı yılının sonuna doğru FETÖ'nün hem terör örgütüyle ilgili davaları hem de darbe teşebbüsüyle ilgili davalarının büyük bir bölümü bitmiş olacak ve Türkiye'nin gündeminden kalkmış olacak" dedi.

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FETÖ davalarının çoğu bu yıl bitmiş olacak
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