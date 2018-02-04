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'de bir binanın giriş merdiveni çöktü

’de bulunan bir binanın giriş merdiveni yan tarafta bulunan inşaat alanına çöktü. Binada oturanlar itfaiye tarafından tahliye edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 01:52
İstanbul Maltepe'de bir binanın giriş merdiveni çöktü

Olay, 23.45 sıralarında Çınar Mahallesi Bahriye Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş tarafı yan tarafta bulunan inşaat alanına çöktü. Binanın girişinin çökmesiyle vatandaşlar binada mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye vatandaşları tahliye etmeye başladı. Aralarında yaşlı çocuk ve engellinin bulunduğu kişiler binadan merdiven aracılığıyla çıkarıldı.



"15-20 DAKİKA FARKLA KURTARDIK"

Binadan tahliye edilen bir vatandaş, " Baya korku yaşadık. Gürültü üzerine kenardaki plakalar yıkıldı sandık önce. Ama eşim 'bir bak, ne oldu' diyince kapıdan çıkılmıyor, uçmuş her taraf. Apartmanın girişi sürekli faal olan bir yer. Az önce de çöp döküp çıkmıştım ben. 15-20 dakika farkla kurtardık" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Maltepe'de bir binanın giriş merdiveni çöktü
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