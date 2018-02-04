Muharrem İnce salonu coşturdu ama…

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kılıçdaroğlu'nun açış konuşması tam da bu yaklaşımın ürünüydü ve bir anlamda bugüne kadar yaptığı grup toplantılarının özeti gibiydi.

Peki, böyle başlayan bir Kurultay'da sürpriz olabilir miydi? CHP'lilere göre bu ihtimal dışıydı. Çünkü genel başkan yarışında Kılıçdaroğlu bankoydu.

Ancak kurultayda ilk konuşan Muharrem İnce, havayı birden değiştirdi. Yarışı kazanacağınaihtimal verilmese de -daha işin başında adaylık için topladığı imzalardan 49'nun mükerrer çıkması ilginçti- şu bir gerçekti; CHP kitlesi, mevcut adaylar aynı şeyleri söylese de Baykalvari popülist hatipliğe hasretti.



İnce, konuştukça salon coştu. Kürsüye klasik "selam getirdim" havasıyla başladı ama temposu yüksek ve etkili bir konuşma yaptı. Sadece Yalovalılar değil, salonun her yanından alkış aldı ve salonu hareketlendirdi.





İnce, uzun zamandır gündemden düşen "laiklik tehlikededir" yaklaşımını yeniden canlandırırken, Kılıçdaroğlu yönetimini de sert biçimde eleştirdi: "Enis Berberoğlu'nuntutuklanmasında CHP yöneticilerin suçu yok mu? Dokunulmazlıkların kaldırılmasındaben 'hayır' oyu verdim. Korku şuydu: Kürtlerle beraber görülmek istemediler. Bu MYK hepsi 'evet' dedi. Onun için bu MYK'nın yenilenmesi lazım."



En çok alkışı da CHP'nin geçen dönem kimseye haber vermeden Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmasını eleştirirken aldı ve geleceğe ilişkin şu net taahhütte bulundu: "Hedefimiz yüzde 50+1. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı"



Bu kurultay olmasa da 2019 sonrasına hazırlık yapan İnce, etkili konuşsa da ana siyasi yaklaşımı aynıydı ve Kılıçdaroğlu'ndan farkı yoktu.

Anlayacağınız batı yakasında değişen bir şey yok.

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