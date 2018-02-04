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sinde Kılıçdaroğlu'na büyük şok

li şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz’ün ağabeyi, cenaze töreninde Genel Başkanı ’na tepki göstererek törene gönderdiği çelengi dereye attı.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 18:43
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na büyük şok
'nin ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine 'lı teröristlerce sınırın tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz'ün (21) cenazesi, 'nin Çamardı ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, Adana'daki babaevinde helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi. Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Şehidin ağabeyi Bekir Akagündüz, tören sonrası ''Teröristlere terörist demeyen sine çelenk göndermesin" diyerek Genel Başkanı 'nun törene gönderdiği çelengi mezarlık yakınında bulunan dereye attı.

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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na büyük şok
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