Stratejik tepe ele geçirildi!

ÖSO, YPG'ye silah taşıyan bir hücreyi yakaladıklarını duyurdu. Yakalanan silahlar arasında çok sayıda güdümlü tanksavar füzesi bulunuyor.

Batı cephesinde Hac Bilal köyü teröristlerden alındı. Böylece kuzeyin ardından batıdaki ceplerin de birleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.

Dün 5 askerin şehit olduğu tankın vurulduğu Şeyh Horoz Dağı, gece boyu süren operasyonun ardından alındı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün 16. gününe girilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısını 932 olarak açıkladı.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Nureddin Zengi grubu, YPG'ye silah taşıyan bir kamyonu batı Halep kırsalında yakaladıklarını duyurdu.

Grubun paylaştığı videoda, Rus yapımı anti tank füzeleri, RPG-7 roket atar, piyade tüfekleri, NATO üyeleri ülkelerin ortak imalatı 7.62 mm silah mühimmatı, otomatik silah şeritleri, otomatik silahlar, çok miktarda şarjör, Rus ve NATO üye ülkelerin envanterindeki uçak savar silahları ve bu silahlara ait yüklü miktarda mühimmat yer alıyor.

Yakalanan silahlar arasında bulunan çok sayıdaki güdümlü tanksavar füzeleri, genellikle atış menzillerine göre tek kişi tarafından omuzdan dahi fırlatılabiliyor.

İlk yapılan incelemede, PYD/PKK'ya silahların götürülmesine bir araç tüccarının aracılık ettiği öğrenilirken, sevkiyatın arkasında kimin olduğu henüz araştırılıyor.

Sıra Batı'daki cepte! Hac Bilal köyü alındı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'nda yer alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, Hac Bilal köyünü teröristlerden aldıklarını açıkladı. Böylece kuzeyin ardından batıdaki ceplerin de birleştirilmesi için önemli bir adım atıldı.

Şeyh Hadid beldesine bağlı köy, belde merkezine açılan otoyollara hakim bir yükseklikte bulunuyor.





Ali Kar, Zara ve Bülbül'ün bir günde el değiştirdiği Cuma günü de kuzey cephe hattı birleşmişti.

Tanka ateş açılan yer de alındı!

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesi teröristlerden alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) birlikte bölgeye giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları, internetten fotoğraflarını paylaştı.

Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.





Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Şeyh Horoz (Huruz) Dağı'nın alınması ile Bülbül belde merkezi güvence altına alınmış oldu. Dağın yakınlarındaki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.