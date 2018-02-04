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Terör örgütü 'ın sözde 'medya bakanı' yakalandı

Ankara TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü 'ın sözde 'medya bakanı' Yetek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Giriş Tarihi: 4.2.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 12:20
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'medya bakanı' yakalandı

Terör örgütü 'ın sözde "medya bakanı" Ömer Yetek, Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

AA'nın haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya bakanı olduğu belirlenen Ömer Yetek'in Ankara'da bulunduğu istihbaratı alındı.

EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yeni eylem hazırlıkları içerisinde olduğu tespit edilen Yetek'i gözaltına aldı.

Yetek'in, terör örgütü DEAŞ'ın yayın organlarının kontrolünü sağladığı ve Türkiye'de gerçekleşen birçok terör olayını yönettiği belirlendi.

Ömer Yetek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'medya bakanı' yakalandı
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