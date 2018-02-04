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örgütü /'dan 'de kirli plan!

'de hedeflerine yönelik operasyon sürüyor. Türk tankının saldırıya uğramasının ardından, söz konusu bölgedeki teröristler yoğun ateş altına alındı. Terör örgütünün Afrin kent merkezinde hendekler kazıp duvarlar ördüğü belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 19:05
Terör örgütü PYD/PKK'dan Afrin'de kirli plan!
AA'nın haberine göre ve 'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek zorunda kalan örgütü /, sivillerin yoğun yaşadığı kent merkezi civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.

HENDEK KAZMAYA BAŞLADILAR

Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler kazıp duvarlar örüyor. Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK, hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.
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Terör örgütü PYD/PKK'dan Afrin'de kirli plan!
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