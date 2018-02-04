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Terör örgütü 'nin hücresine baskın

Özgür Suriye Ordusu () üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü ’li bir hücreye baskın düzenledi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 17:05
Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın

Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten birlikleri ve unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi aralıksız devam ediyor.

Adım adım ilerleyen Mehmetçik ve ÖSO, terörden kurtardığı köylerde ve teröristlerin kullandığı mevzileri kontrol ediyor. Tuzaklanmış patlayıcı ve mühimmat arıyor.

TRT Haber'in haberine göre öte yandan ÖSO içinde yer alan Nureddin Zengi Hareketi, üzerinden Afrin'e akaryakıt tankeriyle silah kaçıran terör örgütü 'li bir hücreye baskın düzenledi.

Baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın
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