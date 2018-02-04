Terörün başını ezme harekâtı

Başbakan Yıldırım dün AK Parti'nin Tekirdağ ve Balıkesir kongrelerine katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:

Sayın Kılıçdaroğlu kongrede konuşuyor; "Milli Eğitimimiz milli olacak, Afrin harekatı milli olacak. Ordumuz milli olacak." Be kardeşim bunlara itiraz eden mi var. Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Lafla millilik olmaz. Millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur.

Zeytin Dalı Harekâtı terörün başının bulunduğu yerde ezme harekatıdır, zulüm altında inleyen Kürt, Türkmen kardeşlerimizin kurtarılma harekatıdır. Emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştığı terör devletinin yok edilme harekâtıdır.

Bu harekât bütün insanlığın vicdanı demek. Ama hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp, yaptığımız harekata gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyiz. Bazılarının AK Parti'ye olan düşmanlığı husumeti, o kadar artmış ki. Ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar. PKK da, YPG de, DEAŞ da hepsi aynı yolun yolcusudur. Bunlar terör örgütleridir, hiçbir kutsalları yoktur. Bunlar öldürme üzerine örgütlenmişlerdir. Arkalarında durdukları, silah verdikleri, sırtlarını sıvazladıkları terör örgütünün gerçek kimliğini hala görmediniz ise, o zaman Mehmetçik bunu size en iyi şekilde gösteriyor. Yerle bir ederek, darmadağın ederek.

Anamuhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri çıkıp 'PYD terör örgütü değil' diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir. Bu ne aymazlıktır. Suriye'deki PYD'nin, YPG'nin PKK ile aynı örgüt olduğunu bunlar bilmiyor mu? Elbette biliyor. Bazı sözüm ona insan hakları örgütleri; PYD, PKK, DEAŞ, bunların Afrin bölgesinde yaptığı zulümleri, katliamları görmüyor, Türkiye'ye nasihat ediyorlar 'Aman sivil katliamlar olmasın' diye. Sivillerin zarar gördüğü tek ülke varsa o da Türkiyedir.

'KILIÇDAROĞLU BOL KESEDEN ATIYOR'

Başbakan Yıldırım Tekirdağ'da kongenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nun dışındaki vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Merak etmeyin Ergene havzasını tamamlayacağız. Yollarını tamamlıyoruz. İçerdeki yolları normalde belediyenin yapması. Yapamıyor. Bunların zaten yaptıkları bir şey yok. Konuşuyorlar. (CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki 'Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.' Bol keseden atıyor. Sen bırak orayı burayı almayı. Tekirdağ ak hizmetle tanışıyor" diye konuştu.

KAHRAMANIN ANNE BABASI DA KONGREDE

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı ilk günlerde gazetecilerin sorusuna tankın üzerinden "Kızıl Elma" cevabı veren ve Türkiye'nin gündemine oturan kahraman Mehmetçik Mehmet Kuzu'nun annesi Ümmühan ve babası Cemil Kuzu da AK Parti Tekirdağ Kongresi'nde yer aldı. Başbakan Yıldırım Kuzu'nun anne-babasını alkışlattı.