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Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken detay!

Afrin'den gelen son fotoğraflarda bomba bir ayrıntı gözler önüne serildi. Teslim olan bir teröristin sivil kıyafetle yakalanması terör örgütünün yalanlarını da ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 4.2.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 11:30
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken detay!

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı' harekatında önemli bir detay ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşarak çok önemli bir bilgi paylaştı. Ağar açıklamasında "Afrin karasalında teslim olan bir /'lı" diyerek paylaştığı fotoğraflar için "Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor. 1- "Teslimlerin" başlamış olması. 2- Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması." dedi.

Ağar, sözlerinin devamında ise "YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden "TSK sivilleri vuruyor" yalanına başvuruyor" diyerek terör örgütünün yalanını nasıl desteklediğini gözler önüne serdi.

Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken detay!



İşte Abdullah Ağar'ın o tweeti:

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar 'Zeytin Dalı' operasyonunu değerlendirdi

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Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken detay!
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