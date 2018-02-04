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'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması: 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Giriş Tarihi: 4.2.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 21:06
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Açıklamada, şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
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