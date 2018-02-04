Türkiye’yle huzura kavuştular

Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı
kapsamında doğu cephesinde ilk kurtarılan köy olan Kastel Cindo köyünde yaşayan Sabri Cindo (72) ve Hatice Cindo (68) terörle geçen korku dolu yılları SABAH'a anlattı. 500 haneli köyde yıllarca tek başına yaşamak zorunda kaldıklarını ifade eden Sabri Cindo, "Köyümüz PYD/PKK terör örgütünün işgaline geçince herkes bir tarafa kaçmak zorunda kaldı. Kimi Halep'e gitti kimi de Avrupa'ya. İlk önce çocukları olanlar kaçtı. Kimse çatışmaların teröristlerin esareti altında yaşamak istemedi" diye konuştu. Koca köyde bir başına yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Hatice Cindo da "4 çocuğumuz vardı. Hepsi Almanya'ya gitti. Buradaki evimizi tarlalarımızı bırakıp gidemedik. Sonra da bir başına yaşamak zorunda kaldık. Çok zor günlerdi. Çok korktuk ama şükür kurtulduk. Türkiye köyümüzü temizledi. ÖSO'dan geçenler her gün 'bir ihtiyacınız var mı?' diye soruyor. Türkiye'den insanlar geliyor. Bize yardım getiriyor. Türkiye'ye binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi. Azez'de yardım çalışmaları yapan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yaşlı çifte de gıda kolisi verdi.