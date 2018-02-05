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askeri olsa da hedefimizdedir

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
ABD askeri olsa da hedefimizdedir
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , "Tankımıza yapılan saldırıda kullanılan silahla ilgili tespit çalışmaları devam ediliyor" dedi. "Menbiç'te ile Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesi gibi bir yüksek risk görüyor musunuz?" sorusuna Bozdağ, "ABD'li yetkililer 'Biz Türkiye ile karşı karşıya gelmeyiz' diye açıklama yaptılar. ABD ile Menbiç'te veya Fırat'ın doğusunda veya başka bir yerde karşı karşıya gelmeyi hiç istemeyiz. Ama bu konuda Türkiye'nin gösterdiği hassasiyetin bir benzerini ABD'nin de göstermesi lazım. Eğer ABD'li askerler teröristlerin kıyafetini giyer ve teröristlerin arasında onlardan gözükerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı saldırırlarsa hiç tereddütsüz bu noktada bir ayrım yapma şansımız olamaz. Bizim karşımızda teröristlerle beraber kim silah çekerse o bizim hedefimiz olur" yanıtını verdi.
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ABD askeri olsa da hedefimizdedir
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