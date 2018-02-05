Adana'daki FETÖ/PDY davasında 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erdem Oktaygil ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkemede savunması alınan tutuklu sanık Oktaygil, daha önceki aşamalarda verdiği savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Oktaygil, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı da tutuklu sanığın mevcut halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Oktaygil'in tutuklulukta geçirdiği süreyi nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.