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'daki / davasında 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aralarında öğretmenlerin de bulunduğu biri tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 12:34
Adana'daki FETÖ/PDY davasında 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erdem Oktaygil ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkemede savunması alınan tutuklu sanık Oktaygil, daha önceki aşamalarda verdiği savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Oktaygil, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı da tutuklu sanığın mevcut halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Oktaygil'in tutuklulukta geçirdiği süreyi nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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Adana'daki FETÖ/PDY davasında 10 sanığın yargılanmasına devam edildi
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