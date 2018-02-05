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'den acı haber

Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda, 'in Kuri Tepe bölgesinde bir asker oldu.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 19:09
Afrin'den acı haber

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün Kuri Tepe bölgesine PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir asker oldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Afrin'den acı haber
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