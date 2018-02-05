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Arkalarında kimin olduğu bizim için fark etmez

’nin kendisini hedef alan teröristleri kimin silahlandırdığını çok iyi bildiğini belirten Yıldırım: Terör örgütleri ile düşüp kalmaktan vazgeçin

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Arkalarında kimin olduğu bizim için fark etmez
Başbakan , Zeytin Dalı Harekâtı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 'daki harekât merkezinde, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den bilgi aldı. Harekâtın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Yıldırım, "Mesele güvenlik, emniyet olursa gerisi teferruat. Arkalarında kim olursa olsun bizim için fark etmez" dedi. Cumhurbaşkanı 'ın selamını getirdiğini de vurgulayan Yıldırım, askerlere "İnanırsanız başarırsınız" diye konuştu. Yıldırım, Afrin'deki /'lı teröristlerin Süngütepe Sınır Karakolu'na düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (25) Hatay'daki cenaze törenine de katıldı. Yıldırım, Kilis'te de incelemelerde bulundu. "Bugün atılan füzelerin, roketlerin ve terör örgütlerinin elindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun için dost bildiğimiz ülkelere bir kez daha diyoruz ki: Terör örgütleri ile düşüp kalkmaktan vazgeçin" diyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Bize karşı karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere de bir çift sözümüz var. 'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifak devam edecekse, çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz."
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Arkalarında kimin olduğu bizim için fark etmez
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