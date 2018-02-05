Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Kongreler, siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda 2 adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. Bunun dışında bizim CHP kongresi ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz." dedi.

Erdoğan'dan Vatikan'a hareketinden önce flaş açıklamalar

Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ziyarette, Kudüs'ün statüsüyle ilgili yeni bir gelişmenin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Türkiye'nin 1 milyar 700 milyonluk İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürüttüğünü, Papa Franciscus'un da Katolik dünyasının başındaki kişi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları cevaplandırdı...

"Bu iki önemli blok, şu anda bu bölgede adeta belirleyici bir unsur konumundadır. Zira Kudüs'te atılan adımda gerek Papa Franciscus'un gerekse bizlerin hatta bizim de dışımızdaki birçok ülkenin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada katkılarını bir kenara koymak mümkün değil. ABD yanında sadece İsrail'i bulmuştur ve yalnız kalmıştır. Diğer 6-7 tane, ki onlara ülke demek bile zor, adeta Türkiye'nin birer ilçesi mesafesinde olan ama adı ülke olan toplamda 8 ülke diye kabul edelim. Ama karşısında çok ciddi bir katılım oldu ve bu katılımla da bu yaklaşıma 'Hayır' denildi. Bundan sonraki süreç de 'Gelin Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin.' Gelinecek nokta bu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. Bunun dışındaki gelişmeleri de doğru bulmuyoruz. Amerika'nın şu andaki yaklaşımı zaten tamamıyla doğru olmayan ve 'Ben yaptım oldu.' anlayışına dayalı bir gelişmedir. Amerika burada yalnızlıkları oynamıştır. Bugüne kadar gelen yönetimlerden Sayın Trump gibi düşünenler çok oldu ama bu adımı atmadılar, böyle bir adıma yaklaşmadılar. Çünkü dünyadan alacakları tepkiyi biliyorlardı. O tepkiyi bildikleri için bu adımı atmadılar. Sayın Trump maalesef böyle bir adımı atmak suretiyle çok yanlış ve kendisini dünyada yalnızlığa itecek bir adımı attı. Her şey güçle olmuyor. Ekonomik gücünüz olabilir, silah gücünüz olabilir, her şeyiniz olabilir ama unutmayalım ki siyasi güç çok ama çok önemlidir. Nitekim o cevap da siyasi gücün tecelli etmiş olmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "Kongreler, siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada zaten malum önce 4-5 aday konuşulurken, sonunda 2 adaya düştü ve seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. Bunun dışında bizim CHP kongresi ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareket öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında 'CHP Zeytin Dalı Operasyonu'nu sulandırıyor. Zamanında YPG'yi, PYD'yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO'yu terörist olarak niteliyorlar.' dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP'nin tavrı ve Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Öncelikle ben Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP'nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PYD'nin yaklaşımı neyse CHP'nin yaklaşımı da odur. PKK'nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP'nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük. Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor?

Suriye'nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gideceği yer, gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli'nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inandıkları yolda kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Az öncesi itibarıyla 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Şunu unutmayalım ki korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal'in falan yapacağı işler değil. Bu işler, bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir." dedi.

Anadolu'yu dolaştığını ve dolaştığı yerlerde halkın olaylara yaklaşımını gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Aradığım şehit annelerinin, babalarının yaklaşımını görüyorum, 'Gönderin, biz gidelim.' diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz, hamdolsun, tabanımız 'Bizi de Afrin'e gönder.' diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz." diye konuştu.

- "NETLEŞTİĞİ ZAMAN TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın ziyaretinin ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Papa Franciscus'a yapacakları ziyaretin bir iadeiziyaret olduğunu ifade eden Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1959 yılında gerçekleştirdiği ziyaretten sonra bu ziyaretin bir ilki teşkil ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatırlanacağı üzere Papa Franciscus, 28-30 Kasım 2014'te ülkemize gelmiş, Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunmuş, tarihi ve kutsal mekanları gezmişti. O ziyaret hem gündemdeki sorunlara dair bir fikir teatisi hem de ikili ilişkiler bağlamında oldukça verimli geçmişti. Biz de şimdi kendilerine bu iadeiziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum." dedi.

Papa Franciscus'un Katolik dünyasının ruhani lideri seçildiği 2013 yılından bu yana oldukça aktif bir rol izlediğini, dünyanın farklı bölgelerinde hüküm süren meselelere ilişkin tüm girişimleriyle uluslararası kamuoyunun da takdirini topladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti

"Biz de özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisiyle birkaç telefon görüşmem oldu süreç içerisinde. Olumlu yaklaşımları gerçekten Hristiyan dünyasının dini lideri olarak müşterek neler yapabileceğimizi göstermesi bakımından önemliydi. Kendisiyle yapacağımız görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar gibi konuları da ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız."

Erdoğan, dün İtalya'nın Macerata kentinde meydana gelen ve yabancıları hedef alan eylemin, zenofobinin ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerinin eylemleriyle bu tür ırkçı saldırılar arasında hiçbir fark yoktur. Camilere, mescitlere, Müslümanlara ait iş yerlerine yönelik saldırıların arttığı, Arakan'da olduğu gibi zaman zaman bu saldırıların etnik temizlik boyutuna vardığı bu tehlikeli süreçte kararlı bir duruş sergilenmesi şarttır. Türkiye, asırlardır inançlarından dolayı zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir. Bugün de ülkemizde tüm inanç mensupları bir arada barış içinde yaşıyor. Hiçbir sıkıntı, kısıtlama olmadan ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyor. Biz bu özgürlük ortamını korumakta ve güçlendirmekte kararlıyız. Vatikan'a gerçekleştireceğim ziyaretin bu açıdan da faydalı geçeceğine inanıyorum."

- "İTALYA; ORTAK GÖRÜŞLERİ PAYLAŞTIĞIMIZ DOST BİR ÜLKEDİR"

Vatikan'daki temaslarının ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir araya geleceğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İtalya; ikili ilişkilerimizin mükemmel seviyede olduğu, bölgesel sorunlar karşısında ortak görüşleri paylaştığımız dost bir ülkedir. Akdeniz havzasının barış ve istikrarı için beraber gayret gösteriyoruz. İki NATO müttefiki olarak birbirimizin güvenliğine katkıda bulunuyoruz. Görüşmelerimizde siyasi, ekonomik, savunma sanayi gibi alanlarda ikili ilişkilerimizi masaya yatıracağız. Bildiğiniz gibi savunma sanayinde İtalya ile özellikle AgustaWestland, ki savunma sanayindeki bizim en önemli müşterek yatırımımızdır, bu yatırımı şu ana kadar başarılı bir şekilde sürdürdük, sürdürüyoruz ve ATAK helikopterlerinde bizim için çok ciddi bir dönüşüm süreci olmuştur. Ülkemizin DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonlar hakkında muhataplarımızı bilgilendireceğiz. Bunun yanında Suriye, Irak, Libya, terörle mücadele, Kudüs gibi güncel bölgesel gelişmeleri de ele alacağız. Bilhassa Afrin'deki terör unsurlarını temizlemek için gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda sağlanan başarıları ve gelinen son durumu kendileriyle paylaşacağız."

- "İKİLİ TİCARETİMİZİ 2020'DE 30 MİLYAR DOLARA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu vesileyle Avrupa Birliği'nin içinden geçmekte olduğu süreci ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de istişare etme imkanı bulacaklarını aktaran Erdoğan, şunları aktardı:

"Roma'yı ziyaretim sırasında İtalya'nın önde gelen iş çevreleriyle de bir araya geleceğiz. İnşallah bu önemli toplantıda, yatırımcılarımız iki ülke arasındaki ortak projeleri ve iş birliğine yönelik fırsatları da değerlendirecektir. İtalya ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı. Ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. İkili ticaretimizi 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılabilecek ilave adımları da görüşeceğiz. Savunma sanayinde ikili ilişkilerimizde büyük potansiyel barındıran bir diğer alan. Bu alanda beraber yürüttüğümüz bazı ortak projelerimiz de var. İnşallah bunlara yenilerini ekleyerek kazan-kazan temelinde işbirliğimizi derinleştireceğiz."