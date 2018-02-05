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'ın İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile resmi görüşmesi başladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüşmüştü.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a gitti. Erdoğan törenle karşılandı. Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi 1 saat sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTALYAN MEVKİDAŞI MATTARELLA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan mevkidaşı Mattarella ile görüştü

Papa ile görüşmesinin ardından İtalyan mevkidaşı Mattarella ile görüşmeye başladı. Görüşmede Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırılacak Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı'nı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da
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