Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a gitti. Erdoğan törenle karşılandı. Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi 1 saat sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTALYAN MEVKİDAŞI MATTARELLA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüşmesinin ardından İtalyan mevkidaşı Mattarella ile görüşmeye başladı. Görüşmede Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırılacak Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı'nı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da!