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Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı , özel uçak "TUR" ile TSİ 23.55'te İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yanı sıra Vatikan Protokol Müdürü Jose Bettancourt, İtalya Protokol Müdürü Riccardo Guariglia ile Vatikan ve Roma büyükelçiliklerinin personeli uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da Roma'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'dan ayrıldı
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