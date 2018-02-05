'Erdoğan'ın ziyaretiyle İtalyanlar Türkiye ile daha yakından ilgilenecek'

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" kapsamında İstanbul'da farklı üniversitelerde eğitim alan İtalyan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya ziyaretinin iki ülke ilişkilerine katkısı, Türkiye-İtalya arasındaki tarihi ilişkiler ve Türkiye'ye dair izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye Bursları ile Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde eğitim alan Maria Pia Ester Cristaldi, 3 yıl önce İstanbul'a geldiğini belirterek, Türkiye ve İtalya üzerine çalışmalar yapmak amacıyla özellikle Türkiye'de eğitimi almayı tercih ettiğini dile getirdi.

Cristaldi, "Türkiye ismini kullanan ilk İtalyan Marca Polo'dur. Tarihten bu yana Türkiye ve İtalya arasında çok köklü ilişkiler var. Venedik ve İstanbul tarihine bakarsanız bunu görebiliriz." diye konuştu.

İki Akdeniz ülkesi Türkiye ve İtalya'nın birçok konuda benzerliklerinin bulunduğuna dikkati çeken Cristaldi, iki ülke halkının da ortak kültürel özellikleri olduğunu söyledi.

"İTALYANLAR TÜRKİYE İLE DAHA YAKINDAN İLGİLENECEK"

İtalya'nın Venedik bölgesinden eğitim amacıyla iki yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Cristina Pellegrini, İstanbul Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümünde yüksek lisansına devam ettiğini ifade etti.

Pellegrini, "Daha önce Erasmus programıyla Türkiye'ye geldim ve çok beğendim. İtalya'ya döndükten sonra YTB burslarını duyunca yüksek lisans eğitimi için Türkiye'ye başvurdum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya'ya yapacağı ziyaretin önemine dikkati çeken Pellegrini, "İtalyanlar, Türkiye'ye son yıllarda sadece dışarıdan bakan bir bakış açısıyla yaklaştı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Türkiye'ye doğrudan bir bakış açısıyla bakıp daha yakından ilgilenecekler." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA EVİMDEYMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi Angelo Francesso Carlucci, Türkiye'ye ilk defa Erasmus programı kapsamında Sakarya Üniversitesinde eğitim almak amacıyla geldiğini anlattı.

Carlucci, İstanbul'u çok sevdiğini söyleyerek, "İstanbul ve Roma birbirine çok benzeyen iki şehir. İstanbul'da evimdeymiş gibi hissediyorum." diye konuştu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyaretine de değinen Carlucci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da kendi evinde gibi hissedecektir çünkü Akdeniz bölgesi ülkeleri İtalya ve Türkiye birbirine çok benzeyen iki ülke." dedi.